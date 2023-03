Produtor de Hollywood chama Jenna Ortega de 'mimada' após críticas ao roteiro de 'Wandinha'

Muitos fãs de Jenna Ortega não perdoaram DeKnight, que recebeu algumas manifestações de apoio de outros produtores e o episódio virou uma polêmica. Nesta quarta-feira (15), o produtor se defendeu da confusão e elogiou o talento da atriz, que está no elenco do filme 'Pânico 6". "Apesar da minha ira com o que ela disse publicamente, deixei bem claro que a acho um talento fenomenal. Ela merece todos os elogios que recebe a esse respeito."

Steven citou Jenna Ortega em seu desabafo: "Ela é jovem, então talvez ela ainda não saiba melhor (mas deveria). Ela também deve se perguntar como se sentiria se os roteiristas dessem uma entrevista e falassem sobre como ela era difícil e como se recusou a apresentar o material", comentou para logo completar: "Esse tipo de declaração está além de mimada e tóxica. Eu amo o trabalho dela, mas a vida é muito curta para lidar com pessoas assim no mercado."

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As críticas que Jenna Ortega, 20, fez ao roteiro da série "Wandinha" não caíram bem em Hollywood. O produtor Steven DeKnight soltou o verbo contra a atriz em seu Twitter após a protagonista da produção da Netflix revelar que chegou a mudar falas de sua personagem por não concordar com o texto.

