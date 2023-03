J.K. Rowling diz que recebeu apoio de fãs de Harry Potter após ser acusada de transfobia por falas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - J.K. Rowling gerou mais controvérsias com a polêmica envolvendo a acusação de transfobia que recebeu por falas suas. No quinto episódio do podcast "The Witch Trials of J.K. Rowling", a autora afirmou que não recebeu só muitas críticas, mas fãs da saga Harry Potter e mulheres ativistas lhe enviaram mensagens de apoio.

