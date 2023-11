Procon notifica produtora de Taylor Swift e empresa muda protocolo para shows no Rio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Procon-RJ notificou a produtora Time For Fun (T4F) neste sábado (18) para que a empresa libere água gratuita e reforce a cobertura para fãs durante os outros dois shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro neste fim de semana.

O fato ocorre após a morte da estudante Ana Benevides durante a apresentação da última sexta (17), após ela passar mal devido ao forte calor na capital fluminense.

A notificação foi confirmada pelo governo do Rio à reportagem. Em nota, a T4F confirmou que fará o reforço em medidas discutidas junto com o poder público. Uma delas é o reforço de seis caminhões que vão jogar água nos fãs que estarão no estádio Nilton Santos para acompanhar a americana.

"Mais ambulâncias dos Bombeiros disponibilizadas nos arredores do Engenhão, para atender ocorrências. Seis caminhões jogarão água nos fãs para diminuir o calor", diz o governo do Rio em nota.

Já a T4F não comentou as cobranças que recebeu do poder público, e até do Ministério Público, que vai investigar a conduta. A empresa fala que liberará a entrada de garrafas de água lacradas.

"Será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência de os itens serem lacrados segue recomendações de segurança", diz a T4F.

"Também ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio", afirmou a produtora de Taylor Swift.

"O efetivo de serviços foi reforçado. Cerca de 200 colaboradores extras irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início entre seguranças, brigadistas, orientadores de público e outros. Além disso, a estrutura de atendimento médico foi reforçada, totalizando 08 postos médicos disponíveis, 08 ambulâncias e 08 UTIs móveis", concluiu a nota.