Príncipes Harry e William caminharão separadamente em cortejo fúnebre do avô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funeral do príncipe Philip, que acontecerá neste sábado (17), no Reino Unido poderá contar com apenas 30 pessoas devido às restrições sanitárias pela pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira (15), o Palácio de Buckingham divulgou novos detalhes a respeito do cortejo fúnebre, que acontecerá na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Um dos detalhes que mais chamou a atenção é que os príncipes William, 38, e Harry, 36, se juntarão aos membros da família para caminhar atrás do caixão do avô deles, mas o primo de ambos, Peter Phillips, que é filho da princesa Anne, ficará entre os dois.

Na segunda procissão no mesmo local, William caminhará com Peter. Atrás deles estarão o príncipe Harry e David Armstrong-Jones, filho da princesa Margaret e de Antony Armstrong-Jones. O porta-voz da realeza britânica tratou de dissipar suspeitas de que a ordem de entrada simbolizaria um afastamento entre os filhos de Diana e Charles.

De acordo com o comunicado, a ordem da procissão foi "uma mudança prática". "Este é um funeral e não vamos ser atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade", disse, se referido à rainha Elizabeth II.

Uma vez dentro da capela, os participantes estarão usando máscaras e sentados a dois metros de distância, de acordo com o protocolo de prevenção contra a Covid-19. Os convidados poderão usar trajes civis durante o funeral.

Philip morreu aos 99 anos de idade. Ele tinha recebido alta de um hospital em Londres no último dia 16 de março. Ele ficou um mês internado como "medida de precaução" após passar mal. Depois, foi transferido de hospital e passou por uma cirurgia cardíaca. Ele faria 100 anos em junho.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o príncipe Philip, duque de Edimburgo", diz o comunicado. "Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda. Novos anúncios serão feitos oportunamente."

Veja lista com os nomes dos convidados para o funeral do princípe Philip divulgada pelo Palácio de Buckingham:

Rainha Elizabeth II

Príncipe Charles, o príncipe de Gales

Camilla Parker, duquesa da Cornualha

Príncipe William, o duque de Cambridge

Kate Middleton, a duquesa de Cambridge

Príncipe Harry, duque de Sussex

Príncipe Andrew, duque de York

Príncipe Edward, conde de Wessex

Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward

James, visconde de Severn, filho do príncipe Edward

Princesa Anne, a princesa Real

Vice-almirante Sir Timothy Laurence, marido da princesa Anne

Peter Phillips, filho da princesa Anne

Zara Phillips, filha da princesa Anne

Mike Tindall, marido de Zara

Princesa Beatrice

Edoardo Mapelli Mozzi, marido de Beatrice

Princesa Eugenie

Jack Brooksbank, marido de Eugenie

Sophie, condessa de Wessex

David Armstrong-Jones, 2º conde de Snowdon, filho da princesa Margarida, sobrinho de Elizabeth II

Lady Sarah Chatto, condessa de Snowdon, filha da princesa Margarida, sobrinha de Elizabeth II

Daniel Chatto, marido de lady Sarah

Príncipe Richard, duque de Gloucester

Príncipe Edward, duque de Kent

Princesa Alexandra de Kent

Bernhard, Príncipe hereditário de Baden (Alemanha), sobrinho-neto de Philip

Príncipe Donatus, Landgrave de Hesse (Alemanha)

Príncipe Philipp de Hohenlohe-Langenburg (Alemanha)

Penelope Knatchbull, 2ª condessa Mountbatten da Birmânia