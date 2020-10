Príncipes George, Louis e Princesa Charlotte falam pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Príncipes George, Louis e a Princesa Charlotte se uniram na manhã deste sábado (3) nos jardins do Palácio de Kensington, na Inglaterra, residência oficial do Príncipe William e sua família, para fazer sua primeira aparição real oficial em um novo vídeo.

Os três pequenos membros da realeza surgem fazendo uma pergunta cada um ao ícone da TV e naturalista, David Attenborough. O objetivo é ajudar na conscientização sobre os desafios para a preservação do mundo natural.

O primeiro é George, 7, que diz: "Olá David Attenborough, qual animal você acha que será o próximo a ser extinto?" Attenborough responde que espera que isso não aconteça.

Em seguida vem Charlotte, 5, um pouco nervosa, perguntando: "Olá David Attenborough, eu gosto de aranhas. Você também gosta de aranhas?"

Em um dos momentos mais fofos do vídeo, Louis, de apenas 2 anos, pergunta ao interlocutor de que tipo de animal ele mais gosta.

Attenborough fez sua parte, dando respostas informativas às crianças.

Esta é a primeira vez que se ouve, com clareza, o futuro herdeiro, George, e seus irmãos falarem, embora algumas palavras já tenham sido gravadas anteriormente, como quando as crianças exploraram o jardim de sua mãe, Kate Middleton, no Chelsea Flower Show no ano passado.