Príncipe Harry precisa marcar hora para visitar o pai, diz jornal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A relação entre o príncipe Harry e o rei Charles 3º continua tensa. O filho mais novo do monarca com princesa Diana foi avisado há duas semanas que agora só pode visitar a família com hora marcada. A determinação surpreendeu o marido da atriz Meghan Markle, segundo o jornal britânico The Telegraph.

Harry esteve em Londres no início deste mês para compromissos referentes ao primeiro aniversário da morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022). Ainda de acordo com a reportagem, o príncipe tinha a intenção de ficar hospedado no Castelo de Windsor para visitar a Capela de St. George, onde está enterrada a avó. No entanto, ele foi avisado que não havia nenhum quarto disponível.

Os assessores do Palácio de Buckingham aproveitaram para informá-lo de que ele precisaria "marcar hora" caso tivesse a intenção de se encontrar com o rei. Surpreendido com a nova ordem, Harry então acabou optando por se hospedar em um hotel na capital Londres.

Os assessores do príncipe Harry e os representantes do Castelo de Buckingham foram procurados pelo The Telegraph, mas não responderam as solicitações.

Em agosto, três anos depois do Harry e Meghan se afastarem de seus deveres reais e se mudarem para Califórnia, Estados Unidos, com os filhos, a família real removeu do site oficial o título do príncipe. Ele e a mulher continuam como duque e duquesa de Sussex, porém não utilizam mais os títulos de "HRH" (abreviação do termo Sua Alteza Real, em português).