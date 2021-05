Princesa Beatrice espera seu primeiro filho com magnata italiano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Princesa Beatrice, 32, está grávida de seu primeiro herdeiro com o magnata italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Ambos se casaram em julho de 2020. A informação foi divulgada por meio de comunicado nas mídias sociais da realeza britânica.

"Sua Alteza Real, a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão esperando um bebê no outono deste ano. A Rainha foi informada e ambas as famílias estão encantadas com a notícia", diz o comunicado.

A princesa britânica Beatrice se casou com Edoardo Mapelli Mozzi em uma cerimônia íntima na Royal Chapel of All Saints (Capela Real de Todos os Santos), em Windsor Great Park. Filha mais velha do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, duque e duquesa de York, a princesa havia adiado seu casamento por causa da pandemia do novo coronavírus.

A cerimônia foi realizada com a presença de amigos e familiares às 11h (horário local) do dia 17 de julho de 2020. "A pequena cerimônia teve presença da rainha, do duque de Edimburgo e de familiares próximos. O casamento ocorreu de acordo com todas as diretrizes relevantes do governo", disse, em nota, o Palácio de Buckingham, de acordo com The Sun.

Ainda, segundo a publicação, a celebração foi restrita a cerca de 20 pessoas como precaução contra a Covid-19 e para manter distanciamento social. Entre os convidados estavam a rainha Elizabeth 2ª, 94, com seu marido, o príncipe Philip, morto aos 99, o pai de Beatrice, príncipe Andrew, 60. Um dos amigos de Beatrice, diz The Sun, afirmou que "muitos convidados ficaram desapontados por não fazer parte da celebração, mas entenderam o motivo".

Eles obviamente estavam muito ansiosos para que a rainha viesse ao casamento antes que a rainha se transferisse para o Castelo de Balmoral [Escócia]", disse o amigo ao jornal. "Eles precisavam deixar o casamento seguro contra Covid para que a rainha pudesse participar."

Beatrice é a nona na linha sucessória ao trono britânico e prima dos príncipes William e Harry. Ela se tornou noiva do empreendedor imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi em setembro de 2019, na Itália. Embora seja princesa, ela não cumpre nenhum compromisso real, mas trabalha para a empresa de dados e software Afiniti, que tem sede em Washington, e divide o tempo entre Londres e Nova York.