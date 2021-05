Emma Stone revela que sempre teve Leonardo DiCaprio como crush

Emma Stone acaba de dar à luz seu primeiro filho com o cineasta norte-americano Dave McCary, 35. Segundo o site TMZ, o nascimento aconteceu no último dia 13 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"E eu pensei, eu tinha visto 'Titanic' sete vezes nos cinemas. Ele era o amor da minha vida. Eu tinha uma foto dele no meu quarto que foi assinada e que eu ganhei no meu aniversário quando eu tinha 12 anos", lembrou.

Em uma entrevista ao The Jess Cagle Show, a atriz foi questionada sobre como foi ganhar o Oscar por "La La Land" em 2017 das mãos do ator que venceu um ano antes por "O Regresso"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.