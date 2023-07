Primeiro filho de Lindsay Lohan é um menino, segundo jornal

No fim de abril, ela mostrou o barrigão pela primeira vez em fotos do chá de bebê que realizou para a família e amigos próximos. A atriz mantém uma vida discreta após acontecimentos polêmicos ao longo dos anos e diversas passagens por clínicas de reabilitação.

Segundo o US Magazine, a gravidez da atriz foi tranquila e a saúde do bebê é prioridade. A gestação foi divulgada por ela em março deste ano. "Estamos muito animados para nosso novo membro da família chegar! Estamos ansiosos por este novo capítulo em nossas vidas", disse na época.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final da gravidez, Lindsay Lohan ainda não divulgou o sexo de seu bebê, mas um jornal americano afirma que é um menino. Este é o primeiro filho da atriz, fruto do casamento com Bader Shammas. Os dois estão juntos desde novembro de 2020.

