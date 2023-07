Janelle Monáe mostra seio em festival nos EUA e arranca gritos da plateia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Janelle Monáe arrancou gritos da plateia ao mostrar o seio durante um show no Essence Music Festival 2023 nesta sexta-feira.

Na ocasião, a artista cantava a música "Yoga", lançada em 2015, na qual canta "você não pode me policiar, então não enche o saco". Durante esses versos, ela levantou uma parte de seu top, levando a plateia ao delírio.

A cena foi publicada nas redes sociais do festival e recebeu elogios dos fãs, mas gerou críticas de outros internautas.

No começo de junho, Monáe lançou "The Age of Pleasure", seu quarto disco. Ela estourou em 2010, com "The ArchAndroid", trabalho que trouxe faixas como "Tightrope" e "Cold War". Depois, lançou "The Electric Lady", há dez anos, e "Dirty Computer", de 2018.

Além da música, ela também fez carreira no cinema. Em 2016, Monáe atuou em dois filmes: "Moonlight" e "Estrelas Além do Tempo". Já no ano passado, apareceu no filme "Glass Onion: Um Mistério Knives Out".

"Gostei da experiência de atuar porque em um filme você interpreta um personagem que está dentro de uma história. Em um disco, tudo tem a ver comigo, as letras, a guitarra, o clipe. Tudo está sob meu nome. Então sinto muito mais pressão', disse ela, em entrevista à Folha.