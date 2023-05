Prime Video se manifesta após expulsão de participante do 'Caravana das Drags' surpreender web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanha o reality show Caravana das Drags, comandado por Xuxa e Ikaro Kadoshi no Amazon Prime Video, ficou sem entender quando foi anunciada a desclassificação da participante Chandelly Kidman. Anunciada no último dia 4, após ela vencer um desafio, a expulsão não foi explicada aos espectadores.

Nas redes sociais, circularam imagens em que a participante aparece praticando "blackface". Trata-se da prática de pessoas brancas escurecerem o rosto para simular que são afrodescendentes, algo visto como racista e condenado por movimentos negros.

Chandelly, que é natural do Piauí, havia usado uma caracterização inspirada no cangaço, apenas com as cores branco e preto. A maquiagem teria sido retocada a pedido da produção, e ela apareceu com o rosto branco no programa. A pintura original não foi mostrada ao público.

Na sexta-feira (12), o Prime Video publicou um comunicado explicando o imbróglio. "Caravana das Drags é um programa que promove inclusão, diversidade, afeto e, acima de tudo, respeito por meio da arte drag brasileira", diz o texto. "O Prime Video não tolera ações, declarações ou opiniões racistas, transfóbicas, homofóbicas e discriminatórias e desencoraja quaisquer ações ou opiniões que possam ser entendidas dessa maneira."

"Esses princípios estão no cerne das regras da Caravana das Drags", segue o comunicado. "Por isso, decidimos desclassificar uma das participantes que não cumpriu as regras. Também tomamos a decisão de não mostrar cenas que não correspondam aos nossos valores e possam causar dor a muitas pessoas."

Chandelly também se manifestou por meio das redes sociais. "Eu humildemente peço desculpas. Como artista e nordestino, com muito orgulho, eu sinto muito", escreveu a participante. "Respeito a decisão do programa e o que me acalenta é saber que estou aberto a evoluir com tudo o que passei e saber que vou aprender com meus erros. A vida é isso: cair, aprender e levantar."

Ela ainda agradeceu o apoio que vem recebendo. "Quero expressar minha gratidão a todas as mensagens de carinho e amor que estou recebendo. Vocês conhecem a minha luta, a minha história e o meu coração", comentou. "Agora vamos juntes seguir e continuar levando AMOR e ARTE para todes."