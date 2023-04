Preta Gil teve choque séptico durante tratamento de câncer: 'Grande susto'

No mês passado, Preta Gil disse em entrevista ao Fantástico que os primeiros sintomas do câncer surgiram durante turnê com seu pai, Gilberto Gil, pela Europa. Ela teve crises de enxaqueca que foram confundidas com cefaleia e crises de hipertensão.

