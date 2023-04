Douglas Souza, jogador de volêi, é pedido em casamento

Douglas participou da "Dança dos Famosos" após anunciar sua aposentadoria da seleção masculina brasileira de vôlei, na qual estava desde 2011, contando com as categorias de base. Ele continua atuando em clubes.

O jogador de volêi disse sim. "Vai ter que aceitar que eu vou casar", disse Souza o registrar o momento nos stories. "Eu achei alguém que me aguenta", brincou enquanto filmava o amado. O noivo, Campos, também se declarou após o pedido. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Você é o amor da minha vida e quero passar o resto da minha vida do seu lado", escreveu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Douglas Souza, jogador de volêi e ex-participante do "Dança dos Famosos" (Globo), foi pedido em casamento pelo namorado, o programador e streamer Gabriel Campos, neste domingo (16). O casal compartilhou fotos do momento no Instagram, com registros das alianças e de uma sobremesa com o escrito: "Quer casar comigo?".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.