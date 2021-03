Prêmio Jabuti anuncia novo curador após ano com cargo vazio depois de renúncia

Fazem parte do conselho a professora, pesquisadora em letras e escritora Ana Elisa Ribeiro, a educadora Bel Santos Mayer, que já foi curadora do Prêmio São Paulo de Literatura, a editora Camile Mendrot e o professor de lazer e turismo da USP Luiz Gonzaga Godoi Trigo.

Além do novo curador, também foram anunciados os membros do conselho deste ano, que tem por função, segundo o site do Jabuti, "acompanhar as etapas do prêmio, analisar e deliberar sobre casos omissos, além de ser responsável por validar o corpo de jurados".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta segunda (15) o editor e tradutor Marcos Marcionilo como o novo curador do prêmio Jabuti, que ela promove.

