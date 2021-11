Prefeitura de SP pede penhora de bens para quitar dívidas de teatro de Roberto Alvim

Ele estava prestes a assumir a direção do Centro de Artes Cênicas da Funarte e afirmou que pagaria o restante das dívidas com seu salário em Brasília.

Em julho de 2019, Alvim disse à coluna Mônica Bergamo que havia arrecadado R$ 18 mil em doações para sanar as dívidas que eram de R$ 30 mil do Club Noir.

No site de consulta de dívidas ativas com a Prefeitura de SP, o Club Noir consta como devedor de R$ 27,6 mil em impostos atrasados.

