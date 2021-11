Marcelo Falcão tem prisão domiciliar revogada pela Justiça

Falcão, que atualmente faz turnê fora do Brasil, afirma no processo que não pode pagar o valor, que hoje estaria acima de R$ 80 mil. Ele cita o fim de O Rappa e a pandemia como razões para seu suposto declínio profissional e alega ter alcançado falência com o impedimento de fazer shows no último ano.

O processo também segue em segredo de Justiça, mas é possível verificar que foi concedida a liminar ao pedido do advogado do músico.

