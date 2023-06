Pré-venda do filme 'Barbie' começa nesta quinta-feira; saiba como comprar ingressos

O longa, que marca a despedida de Cruise do personagem, foi dividido em duas partes, com a primeira marcada para estrear em 13 de julho, uma semana antes de "Barbie".

Outro aguardado título que já iniciou a pré-venda no Brasil é "Missão: Impossível - Acerto de Contas - Parte 1", sétima aventura com Tom Cruise na pele do agente Ethan Hunt.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos para assistir ao filme "Barbie", um dos mais aguardados do ano, já poderão ser adquiridos a partir desta quinta-feira (29). As principais redes de cinema em São Paulo, incluindo Cinépolis, Cinemark e UCI terão pré-venda das entradas para o longa, que estreia em 20 de julho.

