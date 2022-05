Porta dos Fundos estreia série com Peçanha mexicano no Comedy Central Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Harina", desenvolvida pelo Backdoor México, braço internacional do Porta dos Fundos, vai estrear no canal Comedy Central Brasil no próximo dia 19. A trama gira em torno do tenente Harina, a versão mexicana de Peçanha, personagem interpretado por Antonio Tabet e um dos mais populares do grupo no Brasil.

Na história, Pietro, o tenente Harina (Guillermo Villegas), e sua parceira de trabalho, Ramírez (Verónica Bravo), precisam capturar um serial killer conhecido com 'El Cancelador', cujo objetivo é acabar com a vida das pessoas mais importantes das redes sociais.

Com oito episódios, "Harina" será exibida semanalmente, sempre às quintas. A série foi criada após o grande sucesso da esquete de mesmo nome, disponível no YouTube e que poderá ser vista no Comedy Central Brasil na noite desta quinta (12).