Por que Steven Spielberg diz que errou em 'E.T.' ao editar cena de policiais com armas

"Eu nunca deveria ter feito isso. 'E.T.' é um produto de sua época. Nenhum filme deve ser revisado com base nas lentes que somos agora, seja voluntariamente ou sendo forçado", disse durante entrevista em evento da revista Time, em Nova York.

A cena do clássico de 1982 a qual ele se refere mostra agentes federais segurando walkie talkies em vez de armas enquanto perseguem crianças, como era mostrado na versão original do filme.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Steven Spielberg afirmou que cometeu um erro ao editar uma cena de "E.T. - O Extraterrestre" para se adequar às normas sociais dos anos 2000 na edição comemorativa de 20 anos do longa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.