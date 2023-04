'Fui vítima de um golpe', diz Luisa Mell sobre polêmica com troca de nomes de instituto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luisa Mell se pronunciou no final da tarde deste domingo (30) sobre o episódio envolvendo a organização que levava seu nome, mas agora se chama Instituto Caramelo, em homenagem ao cachorro mais popular do Brasil. Alguns internautas criticaram a alteração nas redes e alegaram também que muitas doações eram feitas por causa da participação da apresentadora e ativista. A entidade, então, rebateu as críticas, alegando que ela nunca fez doações. "Fui vítima de um golpe", destacou Luisa.

"Há duas semanas relatei aqui que já tinha perdido o controle no Instituto e que estava lutando para recuperá-lo. Sou presidente fundadora e principal responsável civil e criminal. Sempre me doei. Doei, minha saúde, meu tempo, minha imagem, meu trabalho, meus contatos", começou a apresentadora assustada com a repercussão da polêmica.

Luisa prosseguiu no seu desabafo. "Lembrando ainda que eu nunca tive salário. Já pedi dinheiro aqui, supliquei e me humilhei pedindo dinheiro. Só para o Instituto ter condições de se manter, mas a partir do momento que descobri parcerias feitas em meu nome sem a minha autorização e com condições absurdas, resolvi não delegar mais responsabilidades. Aí virei inimiga", comentou.

Para terminar, Mell acusou o agora Caramelo de um golpe: "Diante da minha postura de não aturar mais nada que não tivesse minha autorização, visto que usavam meu nome e imagem, fui vítima de um golpe onde mudaram o regime para que eu não pudesse decidir mais nada. Como eu poderia continuar pedindo dinheiro para o Instituto?", questionou.