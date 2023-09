Polícia é acionada e visita casa de Britney Spears após cantora dançar com facas em vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia norte-americana fez uma visita à casa de Britney Spears após a artista publicar um vídeo dançando com facas. Segundo informações do TMZ, as autoridades foram até a residência, nesta quarta-feira (27), após receber uma chamada de um integrante do grupo LAPD (grupo que lida com avaliações mentais nos EUA).

Conforme o site americano, os agentes foram ao local e conversaram com o segurança da cantora, que garantiu que ela estava bem, mas não queria ser incomodada. Mais tarde, o advogado da artista ligou para a polícia a fim de averiguar a denúncia, já que os agentes não vão à casa de Britney a partir da ligação de fãs.

Nas redes sociais, um vídeo de Britney dançando com facas viralizou nesta semana, garantindo que elas eram falsas. No entanto, uma hora depois da publicação original, a artista surgiu em outro vídeo com um suposto corte na perna e um curativo no braço.

Os fãs da cantora pop também ficaram preocupados com seus cachorros pequenos, que apareceram assustados no fundo do clipe. As autoridades, no entanto, não tomaram medidas.