Maraisa fica noiva de Fernando Mocó após 3 meses de namoro: 'Essa hora chega pra todos'

Recentemente, quando participou do programa PodPah, Maraisa esclareceu os boatos sobre uma possível gravidez por parte do casal: "Eu não estou grávida e é muito difícil eu ficar grávida. Eu tenho DIU, chip, tem cinco anos que eu não sei o que é menstruar. Vai dar trabalho, eu não estou grávida, não."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maraisa, 35, surpreendeu seus fãs nesta quarta-feira (27) ao compartilhar que deu um novo passo em sua relação com o empresário Fernando Mocó. Durante uma viagem romântica, o casal trocou alianças, em imagens publicadas em seu perfil. O cenário para a celebração foi o Hotel Fasano Boa Vista, localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

