Podcast do Inhotim fala de arte e botânica para ligar museu ao entorno

FOLHAPRESS - O Instituto Inhotim é nacionalmente conhecido por unir interfaces entre arte contemporânea e botânica. A nova proposta do instituto é trazer esses temas para um podcast. Com o título de "Território Específico", a primeira temporada do "Inhotim Podcast" tem a proposta de partir do acervo artístico e botânico do instituto para expandir perspectivas e pensar as conexões entre o espaço e seu entorno.

Apresentado pela atriz Bárbara Colen, o projeto aborda questões complexas como o tempo, os deslocamentos e as realidades a partir de diferentes óticas. Para além da arte e da botânica, são ouvidos especialistas de áreas como física, geografia, museologia, dramaturgia e zoologia.

O som ambiente usado nas transições entre as falas ajuda a nos conectar com o espaço e mergulhar nas reflexões propostas. O canto de pássaros e as pegadas entre galhos e a grama criam uma conexão entre o ouvinte e o Inhotim, que dá muito valor à natureza local.

O primeiro episódio se propõe a falar sobre o tempo. O roteiro parte do tamboril, uma árvore icônica do Inhotim, para falar da relação entre a natureza e a passagem do tempo. Dessa forma é construída a ligação entre o instituto e as questões mais complexas que o podcast aborda.

No mesmo episódio, o artista Ayrson Heráclito aborda as concepções de tempo em pensamentos de origem africana, enquanto o físico Marcelo Gleiser traz a perspectiva da física para a questão. A artista Raquel Garbelotti trata da importância do tempo em sua obra. Já a multiartista e pesquisadora Zaika dos Santos discorre sobre questões ligadas ao afrofuturismo.

Ao trazer tantos olhares para um mesmo assunto o programa enriquece e expande as discussões. Entretanto, as falas muito longas, abordando questões complexas e variadas dentro de um mesmo episódio podem dificultar a conexão dos ouvintes com o projeto.

Levar arte e a botânica, questões fortemente ligadas ao visual e ao tátil, para um meio essencialmente sonoro não é tarefa fácil. O podcast do Inhotim faz boas tentativas de descrever as obras, os espaços e espécies de plantas e animas apresentados.

Um dos episódios aborda a questão da sinestesia e explora o uso dos diferentes sentidos na interação com a arte. Ainda assim, é muito difícil trazer as sensações, sabores e cheiros para um podcast. O contato direto com a arte continua sendo essencial.

Pessoas que já conhecem o museu terão mais facilidade para se conectar com o que é dito acerca dos prédios e instalações artísticas. Ainda assim, para aqueles que ainda não visitaram o instituto, o podcast consegue aguçar esse desejo com louvor. Certamente, muitos ouvintes sairão da experiência com vontade de visitar o Inhotim e dar forma e concretude para o que ouviram ao longo dos episódios.

Outra boa maneira de estabelecer a conexão dos ouvintes com o museu é a presença de funcionários que vivenciam aquele espaço mesmo antes de o instituto existir. A analista de projetos Lucineia Maia descreve o que vê ao entrar em uma das galerias e conta que, no passado, ali era a casa de sua avó.

Num dos episódios, o encarregado de manutenção Alex Maciel fala das suas percepções ao ver a obra "Panaceia Fantástica" de Adriana Varejão. A edição acerta em cheio ao mesclar as impressões do observador com falas da artista sobre suas inspirações e o conceito por trás da obra.

Um ponto de atenção são as falas muito longas dos especialistas. Caberiam alguns cortes e a inserção de elementos que trouxessem mais dinamismo ao projeto. O tom professoral e a complexidade dos assuntos podem contribuir para que o ouvinte se perca durante os episódios.

Ainda assim, o podcast ganha força quando nos brinda com boas histórias que instigam a curiosidade e o interesse pelo assunto e pelo museu.

É muito bom ouvir o cineasta Neville d'Almeida contando sobre seu primeiro encontro com o artista Hélio Oiticica e sobre as parcerias desenvolvidas pelos dois. A galeria Cosmococa do Inhotim foi idealizada por eles e materializa um pouco das histórias narradas pelo cineasta no podcast.

O programa funciona como uma aula interdisciplinar, que parte do Inhotim e de Minas Gerais, com base na arte contemporânea e na botânica, e expande esses limites. O tom é bastante didático para o ouvinte leigo e repleto de novas informações. Impossível terminar de ouvir sem aprender algo novo.

"Território Específico", a primeira temporada do "Inhotim Podcast" começa a ser disponibilizada semanalmente nas principais plataformas a partir desta semana.

INHOTIM PODCAST - TERRITÓRIO ESPECÍFICO

Quando Estreia na quinta (27), com episódios semanais

Onde Nas plataformas digitais

Produção Instituto Inhotim e Rádio Novelo

Narração Bárbara Colen

Avaliação Muito bom