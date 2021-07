Pocah muda o visual e fica loira

Em entrevista à revista Marie Claire, a funkeira revelou que a transformação demorou dois dias no salão de beleza. "Gostei da ideia de mudar o meu visual que sempre foi muito marcado, por isso, inclusive, o apelido Pocahontas. Primeiro, vou curtir esse momento, essa nova cara e depois decido se corto. Estou me amando na versão loira".

O ex-BBB Victor Hugo disse que estava chocado: Deu até vontade de mudar também! Está uma outra pessoa". A conta de Twitter da Deezer Brasil brincou com a cantora colocando um vídeo da loira do É o Tchan, marcando a cantora e a marca de tintura: "A nova loira do Tchan (é linda, deixa ela entrar)".

Os fãs elogiaram a transformação de Pocah nas redes sociais e a compararam a Kerline, sua colega de confinamento no Big Brother Brasil 2021. "Você é a gêmea perdida da Kerline com esse cabelo", escreveu uma internauta.

No vídeo, Pocah aparece indo dormir morena com um roupão da marca de tintura e acordando loira. Antes de acordar, ela sonha que está loira, segurando uma caixa da tintura e fazendo poses de modelo para um fotógrafo. "Agora é para valer", diz ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.