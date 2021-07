Luísa Sonza estreia programa no Multishow

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Prazer, Luísa" é o nome do programa de cinco episódios da cantora Luísa Sonza, que estreia dia 7 de agosto, no Multishow. Depois de uma pausa nas redes sociais, ela voltou para compartilhar sua intimidade e detalhes do processo criativo de seu novo trabalho, o álbum "Doce 22".

Animada, a cantora compartilhou nas redes sociais a estreia do programa, que terá convidados e musicais toda semana. "Meu segundo álbum de estúdio tem um programa. É sério. Ele tem um programa só para ele no maior canal de música do Brasil", escreveu a cantora.

Sonza falou que vai poder contar para os fãs tudo sobre o processo criativo do álbum, mostrar bastidores e muita coisa exclusiva sobre "Doce 22". "Obrigada Multishow pelo espaço e por me permitir fazer tudo exatamente do jeitinho que eu sempre sonhei. "Vocês só podem ser loucos de me deixarem fazer tudo que eu quiser no horário nobre da TV brasileira".

A cantora e o canal musical tem uma relação de longa data. Sonza fez uma das apresentações mais marcantes na última edição do Prêmio Multishow, em novembro do ano passado. Ela também concorreu ao prêmio de Cantora do Ano e levou o troféu de Música Chiclete por "Combatchy", ao lado de Anitta, MC Rebecca e Lexa.

Durante o lançamento do novo álbum, a cantora se afastou em junho das redes sociais devido a ataques e para preservar a saúde mental. A cantora já vinha recebendo ofensas nas redes desde o término do relacionamento com Whindersson Nunes. Mas viu a frequência e grau dos insultos subirem após o filho do ex-marido nascer prematuro e morrer.

Luísa ficou abaladíssima. Sua primeira reação foi publicar um vídeo no Instagram onde suplica, aos prantos, que os ataques cessem. Depois, sua assessoria postou um comunicado sóbrio, anunciando que o lançamento do novo álbum da cantora, assim como todas as atividades promocionais em torno dele, foram adiadas.

"Depois desses últimos acontecimentos, dessas ameaças, ficou incontrolável", disse ela em entrevista à Elle Brasil. "Eu estava sentada no chão do meu quarto tendo uma crise, abri os Stories e pedi para as pessoas pararem: 'Parem! Eu não aguento mais!'."

"Por sorte, o meu assessor digital e a minha assessora estavam na minha casa no momento", afirmou. "Eu estava no quarto, eles abriram a porta e me tiraram do chão, com o celular nas mãos. Eles me acolheram naquela hora."