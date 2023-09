Pianista Maria João Pires será substituída em recital após problemas de saúde

O anúncio foi divulgado na página do Teatro Cultura Artística no Instagram. O músico espanhol Javier Perianes se apresentará no lugar da pianista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A portuguesa Maria João Pires, uma das pianistas mais consagradas da atualidade, não vai mais se apresentar no Brasil durante a temporada realizada pelo teatro Cultura Artística. Ela, que faria recital nos dias 24 e 25 do mês que vem, será substituída por causa de problemas de saúde.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.