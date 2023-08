Philippe Garrel é acusado de assédio por atrizes que trabalharam em seus filmes

Algumas artistas dizem que o diretor as convidava para o hotel em que estava hospedado. "Eu não posso rodar o filme se eu não transar com você", ele teria dito, segundo a atriz Marie Vialle.

Entre as vítimas, está Anna Mouglaglis, que interpretou a personagem Claudia do filme "O Ciúme", de 2013. Em um primeiro momento, a atriz afirmou que nada de incomum havia se passado. Mas, num encontro que ocorreu em 2014, ela lembra que o cineasta se deitou em sua cama, pedindo para que a atriz o acompanhasse.

As atrizes relatam tentativas de beijos não consentidos e propostas de encontros fora da agenda de trabalho. O cineasta, de 75 anos, nega as acusações e afirma que suas lembranças dos episódios relatados ao site são diferentes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.