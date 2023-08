Maxwell Alexandre e Sonia Gomes têm exposições em cartaz em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O circuito das artes visuais na cidade de São Paulo passa por uma semana efervescente em meio à SP-Arte. Veja um roteiro com novidades em cartas nas galerias e museus da capital paulista.

*

BIG BANG BOCA

A "explosão cósmica" da artista Maria Nepomuceno ocupa o Instituto Artium em exposição com peças coloridas e de formatos diferentes, que remetem a um organismo, simulando artérias, veias, vulvas e formas fálicas. Feitas com madeira, cerâmica e palha com técnicas de manufatura, elas foram desenvolvidas especialmente para aquele espaço.

Instituto Artium - r. Piauí, 874, Higienópolis; qua. a sex.: 12h às 18h, grátis

CAO FEI: O FUTURO NÃO É UM SONHO

A primeira mostra individual da artista chinesa na América Latina traz quatro trabalhos que refletem sobre os impactos do uso da tecnologia na sociedade do século 21. A arte de Fei é feita para a internet e em suportes, como filmes e vídeo-instalações. A exposição passa pelos seguintes eixos: manufatura e globalização; passado e presente do mundo virtual; memórias do socialismo e sci-fi; urbanização e distopia.

Pina Contemporânea - av. Tiradentes, 273, Luz, região central; qua. a seg., das 10h às 18h; a partir de 2/9.

MIRELLA RICCIARDI: HOMENAGEM AOS POVOS DA AMAZÔNIA

A mostra inédita apresenta os trabalhos da fotógrafa italiano-queniana, que hoje tem 92 anos. São 47 imagens produzidas por ela em 1990, durante suas viagens a comunidades indígenas da Amazônia. A curadoria é feita pela filha de Mirella, Amina Ricciardi, que passou 15 anos catalogando e digitalizando os materiais da mãe.

MIS - av. Europa, 158, Jardim Europa, região oeste; ter. a sex., das 10h ás 19h, grátis

NENHUMLUGARAGORA

Artistas nacionais e internacionais apresentam 138 obras espalhadas por dez andares do Edifício Vera, na região central da cidade. Elas abordam a vida pós-pandemia e cruzam temas como política, identidade e memória. A mostra é composta por pintura, fotografia, vídeo, grafite, escultura, performance, saraus e música.

Edifício Vera - r. Álvares Penteado, 87, seg. a sáb.: 11h às 18h, a partir de 2/9; grátis

NOVO PODER, PASSABILIDADE, MISS BRASIL

A série de pinturas que Maxwell Alexandre fez em papel pardo continua com imagens de pessoas pretas em um cubo branco, relacionadas ao conceito de passabilidade -isto é, caminhar seguro e despercebido no espaço público- no mundo da arte. As pessoas retratadas adotam postura debochada; outras refletem o dia a dia, como uma senhora com saia florida e estudantes.

Casa SP-Arte - Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.052, Jardins; seg. a sex.: 10h às 19h; sáb.: 11h às 15h; grátis

SONIA GOMES: SINFONIA DAS CORES

A instalação é composta por 34 cordões, de várias cores e tamanhos, suspensos em diferentes alturas. Eles são tramados pela artista a partir de tecidos, linhas, fios, com técnicas como tecelagem, bordado e costura. As obras também carregam memória, pois são feitas com cortinas, vestidos e tecidos que as pessoas deixam no ateliê da artista.

Pinacoteca Luz - Pça. da Luz, s/n, Luz; qua. a seg.: 10h às 18h; a partir de 2/9, R$ 30

TORNAR-SE ORLAN

A carreira de ORLAN, artista francesa que aborda temas como feminismo em seus trabalhos, é revisitada nessa que é a sua primeira exposição na América do Sul. A mostra contém fotografias, vídeos e esculturas, além de performances e a ORLANoide, uma robô da artista constituída por Inteligência Artificial, que poderá interagir com o público.

Sesc Avenida Paulista - av. Paulista, 119, Bela Vista; ter. a sex.: 10h às 21h30; sáb.: 10h às 19h30; dom. e feriados: 10h às 18h30; a partir de 2/9, grátis