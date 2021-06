Philippa cresce em apostas para virar o nome da filha de Meghan e Harry

Meghan e Harry são pais de Archie, 1. Segundo o site Page Six, o bebê será o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vem desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.

Meghan Markle, em 2018, já falou com orgulho sobre sua herança negra. "Embora eu esteja aqui com meu marido como um membro da família real, quero que você saiba que estou aqui como mãe, como esposa, como mulher, como uma mulher negra e como sua irmã", disse ela durante uma visita à África naquele ano.

