Gino, da dupla com Geno, recebe alta após internação pela Covid-19

"Parece pesadelo. Parecia que nunca iria acabar. Mas quando se está no meio do furacão ou você decide ser forte e ter fé que Deus sabe de todas as coisas ou você pira, enlouquece. Confesso que tive momentos assim", completou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gino, 75, da dupla com Geno, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital 9 de Julho em São Paulo nesta quarta-feira (2). Ele se recuperava de complicações da Covid-19. A informação foi divulgada pela filha, Vanessa Fainne.

