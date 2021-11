Perrengue na Band estreia domingo: 'Mais feliz que o Mion', brinca Tatola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Perrengue na Band, novo programa dos humoristas Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos, que apresentavam o Encrenca na RedeTV!, estreia neste domingo (7), às 20h. Nesta nova atração, eles prometem humor, brincadeiras, interatividade, prêmios em dinheiro e quadros diferentes a cada semana.

Tatola diz que é um programa para reunir toda a família na sala para se divertir junto no domingo à noite. Segundo ele, a atração terá entre 2h30 e 3h de duração, mas isso dependerá dos jogos transmitidos pela Band.

"Todo domingo terá uma estreia, um quadro novo, brincadeiras, desafios, nenhum programa será igual ao outro. Nós temos mais de 70 quadros e nunca paramos de criar", diz Tatola.

Ricardo Paladia, diretor do programa, afirma que o grande diferencial da atração é o formato inesgotável. Ele diz que a produção recebe uma quantidade "impressionante" de material do público toda semana, que vai sendo renovado o tempo inteiro.

"A velocidade que a gente põe [no ar] também é grande. Eles [os apresentadores] nunca sabem qual é o próximo VT [vídeo] que vai entrar, alguns assistem, outros não. A gente consegue dar o dinamismo e nunca o programa é igual", diz Paladia.

Tatola explica que o diretor recebe os vídeos e vai montando o programa na hora. Segundo o apresentador, apenas ele e o diretor assistem todos os vídeos que vão entrar na atração. Os outros apresentadores assistem apenas trechos para causar uma surpresa e gerar "a risada espontânea" no ao vivo.

O celular continua a ser o grande aliado dos humoristas na interação com o público --como acontecia na antiga atração que eles apresentavam na Rede TV!. Tatola pede, inclusive, que as pessoas assistam ao programa com o aparelho ao lado enviando mensagens e vídeos, votando nas redes sociais e participando para ganhar prêmios em dinheiro. "Nosso grupo no WhatsApp é igual a hospital: não fecha nunca", brinca Dennys Motta.

Os principais quadros da atração são os tradicionais vídeos compartilhados pelos telespectadores no Whats App e comentados pelos humoristas; o Largados no Sofá com as pessoas sentando em um sofá colocado em um espaço público para comentar os vídeos; o Rola que Cola com uma pessoa imobilizada com plástico rolando no chão para com notas de dinheiro para tentar colar no corpo.

Na atração, também não ficam de fora do programa os quadros Perrengue Astral com esquetes com pessoas de cada signo no dia a dia; a análise divertida dos apresentadores das principais notícias do mundo; Fuçada na Rede para contar fofocas das celebridades; as Cantadas na Rua e o Desafio da Semana para o público mandar um vídeo com um tema diferente para tentar faturar R$ 1.000.

Sobre o nome do programa, Tatola diz que não foram eles que criaram e a marca é da Band - assim como era o Encrenca (Rede TV!). O humorista conta que ouviu pela primeira vez o nome quando estava na praia e um diretor da Band ligou falando: "Vamos fazer o Perrengue na Band?", lembra.

Dennys Motta acrescenta que o nome Perrengue é bom porque está na boca de todo mundo. "O perrengue está no dia a dia das pessoas, todo mundo passa por um perrengue e o nosso é um perrengue bem-humorado."

Os humoristas, que são amigos há mais de 30 anos, se conheceram jogando futebol toda semana. Ângelo Campos conta que após as partidas eles costumavam se reunir em uma lanchonete para conversar e contar piadas. Um dia, um diretor e o dono da rádio ouviram as piadas e tudo mudou.

"O diretor e o dono da Rádio 89 disseram [após ouvir as piadas]: 'essas besteiras que vocês falam precisam ir para o ar'. Começou o programa de rádio e depois foi para a televisão", diz Ângelo Campos.

Questionados sobre a mudança de emissora, Motta responde primeiro brincando: "Aqui no Morumbi tem mais árvores que Osasco [onde fica a RedeTV!]." Em seguida, ele fala, sério, que foi uma decisão tomada coletivamente.

"A gente tinha uma situação na outra emissora que não estava mais sustentável e confortável para a gente. Conversamos com os caras e isso [a saída] foi de comum acordo", explica Motta. "A gente recebeu o convite da Band e foi incrível vir para cá", acrescenta.

Tatola esclarece que chegou um momento que não dava mais para ficar na Rede TV! e eles tiveram que "partir para outra". O humorista diz rindo que, após a imprensa divulgar a saída deles da emissora, ficaram apenas 15 minutos desempregados até receber a proposta da Band e fechar contrato.

"A gente está feliz de estar aqui [na Band], de verdade, muito. Eu já falei isso umas dez vezes, estou mais feliz que o Marcos Mion", afirma Tatola.