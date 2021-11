Modelo eslovaca diz que têm medo dela por ser muito bonita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma modelo eslovaca disse que sua conta no Instagram, que tem 1,1 milhão de seguidores, é constantemente excluída porque os usuários da rede social acreditam que ela é "bonita demais" para ser real.

"Eles acham que sou um robô de inteligência artificial ou uma enganação da web", desabafou Veronika Rajek, 25, ao Jam Press.

De acordo com o New York Post, a influenciadora digital não tem muitos amigos porque as pessoas ficam intimidadas demais para abordá-la. "Não acho que sou perfeita, mas têm medo de mim e não querem falar comigo. Estou pior, pois eles tornam as coisas mais difíceis para mim porque sou bonita", argumentou a jovem.

Rajek conta ainda que está constantemente recebendo mensagens maldosas, com detratores acusando-a de usar filtros e editar as imagens que posta no Instagram, o que ela nega. "Eu não faço ajustes, moldes ou filtros. Uso uma ferramenta de alisamento de pele, mas acho que é normal", defendeu.

Rajek afirma que os comentários mais duros vêm de outras mulheres. "Recebo mais ofensas das mulheres porque elas têm ciúmes e acham que eu quero o namorado delas. Só as mulheres podem machucar as outras com tanta força", lamenta a modelo, finalista no Miss Eslováquia 2016.

"As pessoas questionavam a naturalidade dos meus seios, então fui ao médico para provar que eles são reais, sem realces ou cicatrizes. Minha médica ficou realmente surpresa, pois também pensou que eu tinha feito uma cirurgia. Ela disse que tenho os seios naturais mais bonitos [que já viu]", contou, ressaltando que nem sempre foi assim.

"Eu não tive seios até os 17 ou 18 anos", recordou, contando que os colegas dela a chamavam de "uma girafa sem seios". A influenciadora afirmou que "se exercitou tanto durante a adolescência" que desenvolveu músculos que dão "uma forma bonita aos seios".

Apesar das dificuldades que diz enfrentar e, nas palavras dela, "se sentir como um ET", Rajek, afirma que não gostaria de ser diferente. "Não tenho muitos amigos, mas me sinto bem", disse ela, finalizando com um conselho. "Se você se sente linda do jeito que é, então você é linda. Se você se cuidar, também pode ser bonita".