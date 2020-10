Perlla exagera nos filtros e é criticada por foto 'estranha' nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Perlla, 31, pode ter exagerado um pouco nos filtros e nas edições de sua mais recente foto nas redes sociais. Na internet, tem sido atacada por conta da quantidade de efeitos para supostamente melhorar a sua imagem.

Alguns seguidores fizeram questão de alfinetar a artista que na imagem aparece com uma blusa ao estilo tie-dye. "Que estranho", disse uma. "Essa também está ótima, quase não foi editada", disse um outro. "Essa nasceu para ser piada, olha o tanto de maquiagem e efeito nessa foto", reclamou um outro internauta.

Mas não é de hoje que Perlla se vê envolvida em polêmicas com fotos. Em setembro, ela sofreu com a exposição de fotos dela em aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Nelas, a artista tinha partes do corpo expostas como os seios. As imagens eram frames de vídeos que ela faz em um aplicativo de lives de nome Bigo.

Segundo a artista, muita gente se aproveitou de um descuido dela para pausar a imagem ao vivo e tirar um print da tela para depois distribuir pela rede. Em uma das imagens, por exemplo, ela aparecia de costas e parte do seio vazava pela camiseta.

"Essas imagens são de vídeos que as pessoas aproveitam ângulos e partes que interessam para elas e colocam como se fosse uma coisa intencional. O que não foi. Tanto que nós temos o vídeo completo, que eu levanto o celular para poder arrumar os meus seios. Quando me dou conta de que os meus seios estão aparecendo, levanto a câmera, arrumo a minha blusa, e continuo a live", explicou a artista.

Na mesma ocasião, o ex-marido dela, Cassio Castilhol, a acusou de vender nudes pela internet. Durante uma live, afirmou que ela ganhava dinheiro com isso e esse foi o motivo da recente separação. Perlla se defendeu ao dizer que jamais faria isso. "Não sou prostituta. Trabalho como influenciadora e no aplicativo [Bigo]", disse.

A briga com o ex-marido não é de agora. Em agosto Perlla desmentiu que tenha dado um calote de R$ 10 mil ao agora ex-marido Cassio Castilhol. Uma fonte ligada ao casal teria dito, segundo o jornal Extra, que a cantora tirou o ex de um negócio que ele tocava e o teria deixado sem nada, o que seria um "golpe financeiro" com prejuízo de R$ 10 mil.