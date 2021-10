Pela ocasião do Outubro Rosa, Ana Furtado recebe flor com seu nome e lembra luta contra o câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Furtado, 48, não conteve a emoção e chorou ao vivo durante o programa É de Casa deste sábado (23). A apresentadora foi homenageada com uma orquídea rosa, cor alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o controle do câncer de mama.

