Luísa Sonza rebate internauta falou de mudança em sua aparência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza, 23, rebateu uma postagem feita por um internauta no Twitter onde sua aparência é questionada. No post, há uma foto da cantora mais nova e outra mais recente.

Junto às imagens, o autor da postagem escreveu "É inacreditável". Sonza replicou o post original e escreveu sobre a evolução entre uma e outra.

"Inacreditável. Crescer. Maquiagem. Uns pão e umas cervejas a mais. Meu deus. É meu fim mesmo", escreveu a cantora no Twitter.

Um outro seguidor escreveu em apoio a Luísa Sonza, dizendo que só pegam os piores ângulos da cantora para comparar com as fotos do passado. Ela respondeu: "forçação chata do crl".

TÉRMINO COM VITÃO

Solteira desde o término com o cantor Vitão, 22, em agosto, Luísa Sonza disse que está conseguindo curtir plenamente a vida pela primeira vez.

Ela usou seu perfil do Twitter no dia 16 de outubro para deixar uma reflexão sobre seu processo de autoconhecimento no período. "Acabei de parar para pensar que é a primeira vez que eu estou de fato curtindo a minha vida. A minha. Só eu e ela. E ela é só minha."

"Às vezes a gente se prende às coisas/pessoas achando que precisamos delas e na real a gente precisa mesmo é só da gente. Mas não dou 3 meses para estar namorando de novo", escreveu a cantora dona de hits como "Modo Turbo", "Penhasco" e "Melhor Sozinha".

Após a última declaração, ela acrescentou: "Eu tô brincando, não vou namorar".