Pedro Scooby vira podcaster e diz que quer fugir de perguntas polêmicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista Pedro Scooby, 34, sempre foi alvo da mídia pelo âmbito pessoal, seja pelas discussões públicas com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, 46, ou por conta da saúde da filha Aurora, 7 meses.

Apesar disso, agora o surfista afirma que não pretende repetir esse tipo de abordagem com seus convidados no Podpah Visita, programa com estreia programada para 11 de agosto no YouTube. Com exibição às sextas, no braço do Podpah, Scooby vai visitar artistas relacionados à música, televisão, cinema, internet e esportes, com o intuito de mostrar um pouco de suas casas e intimidades ou de acompanhá-los em algum evento ou compromisso.

"Quero deixar pessoas à vontade na casa delas para expor o que elas quiserem e não criar uma arapuca. A Ideia é mostrar a intimidade sem polêmica negativa. Até porque eu quero ser bem-vindo em outras ocasiões", conta ele em entrevista na sede do projeto, na zona oeste de São Paulo.

Conforme o surfista, o projeto tem tudo para mostrar a evolução dele como apresentador, "mas não espere um mega talento logo de cara". Todos os programas terão um convidado especial. Dentre eles o humorista Thiago Ventura, a skatista Letícia Bufoni e o ex-jogador Zé Roberto. Em tempos de cancelamento, Scooby quer mostrar um lado mais tranquilo de seus convidados.

"A internet virou lugar difícil e tem ataques, muita gente cria imperfeições nas outras. E, nesse programa, eu quero humanizar as pessoas e mostrar que um ídolo pode ser desconstruído. Entrevistas mais leves", define Scooby, que ainda revela que mudou sua vida para se dedicar ao Podpah Visita.

"Meus filhos estão comigo até 31 de agosto, então vai ajudando ter família perto. Também estou voltando com preparação física, pois tem onda gigante em Nazaré no fim do ano. Vamos adaptando a agenda das gravações conforme as coisas vão acontecendo. Mas não existe roteiro. Nunca li um roteiro na vida", conclui.