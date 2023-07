Cinema exibe 'Barbie' e 'Oppenheimer' na mesma noite; saiba como conseguir ingressos

Já em "Oppenheimer" é um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial. O longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer vivido por Cillian Murphy, que atuava como físico teórico durante o Projeto Manhattan. A trama acompanha o cientista ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

Tradicionalmente, os chamados noitões são compostos por filmes do mesmo estilo ou com uma temática em comum, mas dessa vez o cinema une dois lançamentos esperados pelos fãs.

As vendas dos ingressos são feitas pelo site do cinema, e abrem nesta quinta-feira (13). Cada bilhete sai por R$ 80 e dá direito aos três longas. A sala 1 exibe "Barbie", "Oppenheimer" e o filme surpresa, e a sala 2 passa os mesmos lançamentos na ordem contrária, seguidos do filme surpresa. A escolha da sala se dá no momento da compra e a troca não é permitida durante a sessão.

