Pedro Ogata, ator asiático de 'Os Outros', pede representatividade nas produções brasileiras

"Já está mais do que na hora" [de isso acontecer], diz. "Acredito que não vá demorar. Estamos num tempo em que as pessoas estão finalmente abrindo os olhos para toda a covardia e injustiça do eurocentrismo. Nós vamos esperar, mas espero que não demore. Estamos em 2023".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Descendente de japoneses, a atriz Ana Hikari, de "As Five" e "Quanto Mais Vida, Melhor", já tinha levantado a questão. Ke Huy Quan, ator de origem vietnamita que levou o Oscar de coadjuvante este ano, também: "Quando você é asiático, é cem vezes mais difícil ser escalado, ter bons papéis", disse ele, em entrevista pouco antes da consagração.

