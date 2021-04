Paulo Gustavo recebe transfusão de sangue e marido pede por mais doações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marido de Paulo Gustavo, 42, Thales Bretas falou que o humorista segue "melhorando aos pouquinhos" nesta quarta-feira (7). "O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura!", afirmou o dermatologista.

Ele explicou que devido ao ECMO (pulmão artificial), o ator teve que ficar "anticoagulado, perde um pouco de sangue, por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue". Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.

"Assim como ele, certamente milhares de pessoas estão precisando de sangue nos hospitais, e a pandemia tem dificultado as doações, pelo medo de sair e se expor". Ele explica que os bancos de sangue seguem as medidas de proteção para com a Covid-19.

"O Brasil e o mundo estão precisando muito de doações, e não podem esperar", ressaltou. "É importante falar que a doação é para o Paulo Gustavo Amaral para repor o banco de sangue. Mas, certamente, com tantas pessoas bem-intencionadas, vamos ter sangue para ele e pra muitos outros que estão precisando".

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, também usou as redes sociais para pedir doações de sangue. "Vamos ajudar. Doação de sangue é um ato de amor ao próximo", escreveu na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Muitos artistas também estão prestando homenagem ao ator. Marcos Veras, 40, publicou também nesta quarta-feira, um registro ao lado do humorista e escreveu: "Não paro de pensar em você, amigo. Saia logo daí. Estamos te esperando".

A atriz Mônica Martelli, 52, que contracenou com Paulo Gustavo nos filmes "Minha Mãe É Uma Peça", se emocionou ao lembrar do amigo no programa Saia Justa (GNT). "Tenho um amigo muito querido que está lutando. Estou com muito medo pelo Paulo Gustavo", disse.

"Tenho muita fé. O Brasil tem fé que ele sairá dessa", completou. Martelli também já havia feito homenagens ao ator em seu perfil do Instagram. "Precisamos nos cuidar e cuidar dos outros. Esse é o principal recado que o Paulo Gustavo nos manda", escreveu em uma das publicações.

Internado desde o dia 13 de março, o comediante tem apresentado estabilidade segundo o último comunicado divulgado: "A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve, especialmente nas últimas 24 horas, sinais de evolução progressiva que geraram otimismo na equipe médica".