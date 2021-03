Paulo Coelho e Milton Nascimento são vacinados contra Covid e criticam Bolsonaro

A artista recebeu a primeira dose da vacina no drive thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijca, zona oeste do Rio. No Instagram, a cantora publicou vídeo sendo vacinada ao som da música "Obrigada."

"Viva a ciência, viva o SUS e fora Bolsonaro", escreveu o artista no Instagram. Já Paulo Coelho se manifestou no Twitter. "Que Deus abençoe o pessoal da linha de frente. Os cientistas e profissionais de saúde obrigados a trabalhar até à exaustão por causa de um presidente ignorante. Viva a ciência!", afirmou o escritor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.