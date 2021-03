'Nomadland' é o destaque do PGA Awards e reforça favoritismo ao Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Nomadland", dirigido pela sino-americana Chloé Zhao, é o grande vencedor da 32ª edição do PGA Awards, prêmio anual do Sindicato do Produtores dos Estados Unidos, um dos termômetros para o Oscar. A lista dos vencedores foi divulgada nesta quarta-feira (24).

O longa, que venceu o prêmio de melhor produção de cinema do PGA Awards, é uma adaptação do livro "Nomadland: Surviving America in the 21st Century", escrito pela jornalista Jessica Bruder.

Protagonizado por Frances McDormand, de "Três Anúncios Para um Crime", o filme narra a história de Fern, uma mulher que após perder o emprego passa a viver como nômade pelas estradas dos Estados Unidos.

McDormand não revelou aos coadjuvantes que era uma atriz interpretando uma personagem.

"Nomadland" ganhou dois Globos de Ouro --melhor direção e melhor filme de drama-- e concorre a seis Oscars --melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor fotografia.

Confira abaixo a lista completa de vencedores do PGA Awards.

PRÊMIO DARRYL F. ZANUCK AWARD DE MELHOR PRODUÇÃO DE UM FILME

- "Borat: Fita de Cinema Seguinte" (Sacha Baron Cohen, Monica Levinson, Anthony Hines)

- "Judas e o Messias Negro" (Charles D. King, Ryan Coogler, Shaka King)

- "A Voz Suprema do Blues" (Denzel Washington, Todd Black)

- "Mank" (Ceán Chaffin, Eric Roth, Douglas Urbanski)

- "Minari" (Christina Oh)

- "Nomadland" (Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, Chloe; Zhao )(vencedor)

- "Uma Noite em Miami" (Jess Wu Calder & Keith Calder, Jody Klein)

- "Bela Vingança" (Josey McNamara, Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell)

- "O Som do Silêncio" (Bert Hamelinck, Sacha Ben Harroche)

- Os 7 de Chicago (Marc Platt, Stuart Besser)

MELHOR PRODUÇÃO DE UM FILME EM ANIMAÇÃO

- "Os Croods 2: Uma Nova Era" (Mark Swift)

- "Dois Irmãos" (Kori Rae)

- "A Caminho da Lua" (Gennie Rim, Peilin Chou)

- "Soul" (Dana Murray) (vencedor)

- "Wolfwalkers" (Paul Young, Nora Twomey, Tomm Moore, Stephan Roelants)

PRÊMIO NORMAN FELTON DE MELHOR PRODUÇÃO EM SÉRIE DE DRAMA

- "Better Call Saul"

- "Bridgerton"

- "The Crown" (Peter Morgan, Suzanne Mackie, Stephen Daldry, Andy Harries, Benjamin Caron, Matthew Byam Shaw, Robert Fox, Michael Casey, Andy Stebbing, Martin Harrison, Oona O'Beirn) (vencedor)

- "The Mandalorian" (Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist, John Bartnicki, Carrie Beck)

- "Ozark" (Jason Bateman, Chris Mundy, Bill Dubuque, Mark Williams, Patrick Markey, John Shiban, Miki Johnson, Matthew Spiegel, Erin Mitchell, Martin Zimmerman, Peter Thorell, Danny Thomas)

MELHOR PRODUÇÃO DE SÉRIE DE COMÉDIA

- "Segura a Onda"

- "The Flight Attendant" (Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey, Meredith Lavender, Marcie Ulin, Sarah Schechter, Suzanne McCormack, Jess Meyer, Raymond Quinlan, Jennifer Lence, Erika Kennair)

- "Schitt's Creek" (Eugene Levy, Daniel Levy, Andrew Barnsley, Fred Levy, David West Read, Ben Feigin, Michael Short, Kurt Smeaton, Kosta Orfanidis) (vencedor)

- "Ted Lasso" (Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Jeff Ingold, Bill Wrubel, Liza Katzer, Jane Becker, Jamie Lee, Kip Kroeger, Brendan Hunt, Tina Pawlik, Joe Kelly)

- "What We Do in the Shadows" (Jemaine Clement, Taika Waititi, Paul Simms, Scott Rudin, Garrett Basch, Eli Bush, Stefani Robinson, Sam Johnson, Marika Sawyer, Derek S. Rappaport)

PRÊMIO DAVID L. WOLPER DE MELHOR PRODUÇÃO DE MINISSÉRIE

- "I May Destroy You"

- "Normal People" (Lenny Abrahamson, Sally Rooney, Ed Guiney, Andrew Lowe, Emma Norton, Anna Ferguson, Catherine Magee)

- "O Gambito da Rainha" (William Horberg, Allan Scott, Scott Frank, Marcus Loges, Mick Aniceto) (vencedor)

- "The Undoing" (Susanne Bier, David E. Kelley, Per Saari, Nicole Kidman, Bruna Papandrea, Stephen Garrett, Celia Costas, Deb Dyer)

- "Nada Ortodoxa" (Anna Winger, Henning Kamm, Alexa Karolinksi)

MELHOR FILME PARA A TV OU O STREAMING

- "Bad Education" (Fred Berger, Eddie Vaisman)

- "Natal com Dolly Parton"

- "Hamilton" (Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller) (vencedor)

- Jane Goodall: The Hope

- "What the Constitution Means To Me"

MELHOR PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE NÃO FICÇÃO

- "60 Minutes" (Bill Owens)

- "The Last Dance" (vencedor)

- "Laurel Canyon"

- "McMillion$"

- "A Máfia dos Tigres"

MELHOR PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE ENTRETENIMENTO AO VIVO OU TALK SHOW

- "8:46 - Dave Chappelle"

- "The Daily Show with Trevor Noah"

- "Last Week Tonight with John Oliver" (vencedor)

- "The Late Show with Stephen Colbert"

- "Saturday Night Live"

MELHOR PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE COMPETIÇÃO

- "The Amazing Race" (Jerry Bruckheimer, Bertram van Munster, Jonathan Littman, Elise Doganieri, Mark Vertullo, Phil Keoghan)

- "The Masked Singer"

- "Mandou Bem"

- "RuPaul's Drag Race" (vencedor)

- "The Voice"