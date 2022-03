Paulo André diz que Linn 'jogou sujo' em discurso de indicação no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emparedado neste domingo (27) ao lado de Lucas e Pedro Scooby, Paulo André desabafou com os amigos do quarto Grunge sobre uma fala de Linn da Quebrada na formação do Paredão.

"Não quero me precipitar nas palavras, mas ela jogou sujo. 'Tirou duas pessoas do meu VIP' [reprodução do discurso da sister]...ela estava rindo disso aqui." , disse.

Pedro Scooby tentou amenizar a situação dizendo que estava "tudo certo", mas Arthur Aguiar concordou com Paulo André: "Acorda, já falei para você..."

Scooby ainda relembrou a última prova de resistência e disse que deixaram a liderança para Linn, mas Paulo André retrucou: "Mas ela chegar no ao vivo e meter essa...".

Paulo André foi indicado ao paredão pela líder Linn da Quebrada, a Lina. Ela disse que não gostaria de indicá-lo, mas ficou sem opções.

"Já imaginava que assumir a liderança seria um papel muito difícil, mas não esperava que seria tão difícil assim", afirmou Linn no discurso de indicação. Em seguida, ela citou o fato do grupo de homens do quarto Grunge ter deixado a prova do Líder para que ela vencesse.

"Não queria indicar um deles, mas como as coisas aconteceram [...] Não vejo outra opção se não indicar o P.A. por ter interferido diretamente na minha liderança, por ter tirado duas pessoas que faziam parte do meu VIP... A gente já teve um atrito no passado, resolvemos essa situação. Hoje nós temos uma ótima relação, não queria fazer isso hoje desse jeito, mas eu me sinto numa saia injusta nesse momento e para mim parece ser a melhor escolha".

Lucas foi o mais votado pela casa para ir ao Paredão, com 6 votos. Contudo, o segundo mais votado também estaria entre os indicados ao paredão. Esse posto coube a Pedro Scooby, que recebeu apenas 2 votos.

Por fim, Lucas ganhou o direito a um Contragolpe. Ele escolheu Eliezer, repetindo o voto que já havia dado no confessionário.

Na sequência, os emparedados, com exceção do indicado pela líder, puderam participar da Prova Bate e Volta, que livraria um deles do Paredão. Após o sorteio da ordem em que jogariam, os três começaram a disputa.