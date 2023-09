Paulo André diz que está solteiro e não pensa em namorar para se dedicar ao atletismo

"Tem sido difícil, mas meu objetivo é conciliar. Tenho que às vezes recusar convites e só estou no festival por ser minha folga, mas minha prioridade é ganhar medalhas e melhorar minhas marcas no atletismo."

Porém, por ser um galã, a todo momento um novo nome é atrelado a ele como possível affair. Dentre elas Jade Picon, com quem ficou durante a edição do reality da Globo, e mais recentemente Sabrina Sato, que agora está solteira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presente na terceira noite do festival The Town, o atleta e ex-BBB Paulo André afirma que está solteiro e que no momento não quer saber de compromisso.

