Carla Diaz diz que terceiro filme do caso Richthofen é 'mais tenso e desafiador'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carla Diaz curtiu o terceiro dia de The Town nesta quinta-feira (7), enquanto também gravava algumas publicidades. Em meio a rumores de que teria reatado namoro com Felipe Becari, ela fugiu dos assuntos pessoais e disse que outubro é o seu mês, no âmbito artístico.

Junto com "Rodeio Rock", ela estreia "A Menina que Matou os Pais: a confissão", terceiro filme da série sobre Suzane von Richthofen e sua família nesse mês. "Finalizamos essa história com a versão da polícia. É um filme de ação, muito tenso, não para um segundo", disse ela sobre o longa.

Carla ressaltou que, pela primeira vez, interpretou uma personagem real, mas negou mandar um recado à autora do crime, caso ela assistisse ao filme. "Tive que deixar minha opinião de lado para interpretar com veracidade", completou.

A atriz disse que não se preocupa com a opinião do público, que cada um terá uma visão sobre os fatos. "O mais importante é que as pessoas assistam. Que elas vão ao cinema e prestigiem os filmes brasileiros".