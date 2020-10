Paula Fernandes testa positivo para Covid-19, mas está assintomática

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paula Fernandes, 36, é mais uma celebridade com Covid-19. A cantora deu a notícia por meio de um vídeo divulgado no Instagram. "Eu estou bem, mas infelizmente testei positivo para a Covid, mesmo tomando todos os cuidados, eu acabei sendo infectada pelo vírus", postou nesta sexta-feira (30), salientando que está assintomática.

"Passa muita coisa pela cabeça. Estou com um sentimento muito profundo de solidariedade às pessoas, a tantas famílias que passaram e ainda estão passando por esse problema tão sério, grave e difícil. Estou me cuidando, sendo muito bem cuidada e vai ficar tudo bem. Acho que Deus é mais", finalizou, prometendo dar notícias sobre sua saúde aos fãs.

Esta não é a primeira vez que a sertaneja fala sobre questões relacionadas a própria saúde. Em agosto de 2019, ela foi uma das entrevistas do quadro "Não tá tudo bem, mas vai ficar" do Fantástico (Globo), no qual o médico Dráuzio Varella, 77, falou sobre depressão. A cantora afirmou que no ápice da doença perdeu bastante cabelo e emagreceu 7 kg em um curto espaço de tempo.

"Dor de cabeça, taquicardia. Achei que estava com problema cardíaco: 'Meu Deus! Tenho que ir ao médico'... Passava o dia inteiro tremendo no sofá. Tinha dia que eu tinha crise de taquicardia que parava no hospital com não sei quantos batimentos por segundo. Achava que ia morrer. E uma falta de ar absurda", contou a artista a Varella à época.