Daiana Garbin tem alta e, emocionada, fala de filha com Leifert: 'Inexplicável'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daiana Garbin, 38, que deu à luz Lua nesta semana, falou pela primeira vez nas redes sociais sobre o nascimento da filha. "Falam que você vai sentir um amor indescritível. Que será o dia mais feliz da sua vida. Que você vai mudar para sempre. Que sua filha vai te olhar e você vai derreter de amor. Que você vai ficar horas olhando para ela sem acreditar no milagre que é gerar uma vida. Sim, é tudo isso e MUITO mais. É incrível, indescritível, inexplicável, é gigante. ", postou a jornalista neste sábado (31).

Garbin contou ainda que já recebeu alta hospitalar. "Já estamos em casa com a nossa princesa, que é a cara do papai, e queremos agradecer a todas as mensagens de carinho de vocês", finalizou com uma foto da mãozinha da recém-nascida. No Stories, ela postou uma imagem do marido, Tiago Leifert, 40, com os dizeres "papai de plantão".

O apresentador anunciou nesta quarta (28) o nascimento de sua primogênita, em São Paulo. "Lua nasceu! Obrigado pelo carinho. Mamãe e Lua estão ótimas", escreveu ele no Instagram. Mais tarde, deu mais detalhes de como tem sido a convivência com a pequena: "Placar: Lua chorou três vezes, Daiana chorou duas vezes, Tiago chorou nove vezes", brincou.

Vários famosos parabenizaram o casal após o anúncio. "Parabéns, Titi e Daiana, bem-vinda Lua", disse Boninho, diretor do Big Brother Brasil, programa apresentador por Leifert. "Que a linda e abençoada Lua ilumine com mais amor e alegria a vida de vocês", disse Ana Furtado. "Lar abençoado e pais incríveis ela já tem", acrescentou o cantor Thiaguinho.