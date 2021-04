Pat Beijo, ex-apresentadora infantil, investe em conteúdo adulto

"Também não podia imaginar que se ganhava tanto com isso. São muitos assinantes por dia. Daqui a pouco estou faturando R$ 50 mil, por mês", imagina a ex-apresentadora. Os pacotes do aplicativo variam de assinaturas mensais de US$ 29,90 (cerca de R$ 162) até anuais por US$ 179,94 (R$ 979,23).

Ela conta que o conteúdo não contém nudez explícita, mas que mesmo assim o interesse do público foi imediato. "Assim que coloquei [o endereço para a plataforma] no Instagram, explodiu. Tem assinantes de 12 meses. Eu só tinha 1 foto [na época]. Deve haver uma curiosidade grande".

