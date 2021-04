Parte final de 'Lucifer' e filme com Amy Adams; veja o que chega em maio na Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda parte da quinta temporada de "Lucifer" e a segunda temporada de "Quem Matou Sara?" são os destaques da Netflix em maio.

A última leva de episódios da série estrelada por Tom Ellis estreia na plataforma no dia 28 de maio. Segundo divulgado pela Netflix, Lucifer volta à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe.

Já a continuação de "Quem Matou Sara?" poderá ser vista a partir de 19 de maio. Também estarão disponíveis a partir do próximo mês as segundas temporadas de "Love, Death & Robots" (14 de maio), de "Ragnarok" (a data exata não foi divulgada) e "Special" (20 de maio); e a terceira temporada de "O Método Kominsky" (28 de maio).

Entre as novidades, há em 7 de maio a estreia da série de "O Legado de Júpiter", adaptação dos quadrinhos de Mark Millar e Frank Quitely. Na produção, a primeira geração de super-heróis precisa passar o bastão para os filhos.

Dentre os filmes, "A Mulher na Janela", com Amy Adams, Gary Oldman e Julianne Moore, é um dos destaques. Confinada pela agorafobia, uma psicóloga fica obcecada com seus novos vizinhos e quer resolver um crime violento que testemunhou pela janela.

Para quem gosta de futebol, há também a produção "O Divino Baggio", que mostra os 22 anos de carreira do jogador italiano Roberto Baggio, incluindo a difícil estreia nos campos e os conflitos com alguns de seus treinadores. O craque ficou conhecido no Brasil após perder o pênalti na final da Copa do Mundo de 1994, que foi conquistada pela seleção brasileira.