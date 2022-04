Paredão falso do "BBB22" dará poder especial para brother; entenda dinâmica

Houve também quem tenha duvidado da informação, já que o comentário do diretor foi postado no dia da mentira. "1º de abril, né?", suspeitou uma pessoa, sendo seguida por algumas outras nessa linha de raciocínio.

"Que graça tem a essa altura? Todo mundo conhecendo o jogo do outro, só se fosse um quarto branco ou preto, porque Paredão falso... socorro viu", postou uma pessoa no Twitter. "Sem graça a essa altura do jogo", opinou outra.

Ainda hoje, os participantes do programa participarão de uma Prova do Líder, e logo em seguida será formado o Paredão.

