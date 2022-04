Eslovênia é eliminada do "BBB22" com 80,74% dos votos

Gustavo justificou a indicação de Paulo André dizendo que o atleta seria o mais votado da casa e por isso queria de mexer com as estruturas da votação. Depois, ele indicou Eslô porque ela nunca havia participado da berlinda. Douglas se juntou aos dois após receber cinco votos dos outros participantes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 80,74% dos votos, a modelo Eslovênia foi eliminada neste domingo (3) da casa do Big Brother Brasil 22 (Globo).

